Жуткое фото ноги Ещенко после матча с "Амкаром"

Теги спартак москваандрей ещенко

Жуткое фото ноги Ещенко после матча с "Амкаром"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко получил повреждение в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0).

"Вот так добиваемся результата! Всех с победой и спасибо фанатам за поддержку", - подписал Ещенко фото с травмированной ногой в своем Instagram.

Фото: Нога Ещенко после матча.

В этом сезоне 34-летний Ещенко провел за "Спартак" 33 матча и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Амкар" – "Спартак" - 0:2 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии
ВРАЧ

Сначало посмотрите ногу Манжукича, а уж потом соболезнуйте Щенку)

Ответить
Алёша

Срочная госпитализация, как он ещё жив, бедняжка...

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Зенит Санкт-Петербург 28 50
5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Ростов 28 34
12 Динамо Москва 27 33
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов