Жуткое фото ноги Ещенко после матча с "Амкаром"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко получил повреждение в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0).

"Вот так добиваемся результата! Всех с победой и спасибо фанатам за поддержку", - подписал Ещенко фото с травмированной ногой в своем Instagram.

Фото: Нога Ещенко после матча.

В этом сезоне 34-летний Ещенко провел за "Спартак" 33 матча и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Амкар" – "Спартак" - 0:2 (обзор). | http://soccernews.ru