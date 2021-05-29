Жюль Кунде неоднозначно высказался насчет своего будущего

Теги жюль кундесевилья

Жюль Кунде неоднозначно высказался насчет своего будущегоФото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Защитник "Севильи" Жюль Кунде допустил уход из своего нынешнего клуба этим летом.

"Что касается моего будущего, это правда, что летом мне, возможно, придется сменить клуб. Но я пока еще ничего не решил. Моя цель — перейти в великий клуб когда-нибудь. Я хочу прогрессировать и выигрывать трофеи. Хочу начинать сезон каждый год с цели — выиграть определенный трофей. Возможно, мне придется сменить команду, но на данный момент ничего не решено", - цитирует защитника Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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