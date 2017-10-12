Жюли: "Мбаппе более профессионален, чем Месси в его возрасте"

Известный в прошлом французский футболист Людовик Жюли считает, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе более профессионален, чем Лионель Месси в его возрасте.

"У Мбаппе огромный потенциал. У него есть все, чтобы стать большим футболистом. Он профессионал, здравомыслящий человек. Мбаппе выбрал ПСЖ для роста. Он более профессионален, чем Месси в его возрасте, лучше знает, как управлять своим телом. Кильян прекрасно себя знает и умеет восстанавливать силы", - отметил Жюли.

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