Жюли: "Мбаппе более профессионален, чем Месси в его возрасте"

Теги килиан мбаппелионель мессибарселонапсж

Жюли: "Мбаппе более профессионален, чем Месси в его возрасте"Известный в прошлом французский футболист Людовик Жюли считает, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе более профессионален, чем Лионель Месси в его возрасте. 

"У Мбаппе огромный потенциал. У него есть все, чтобы стать большим футболистом. Он профессионал, здравомыслящий человек. Мбаппе выбрал ПСЖ для роста. Он более профессионален, чем Месси в его возрасте, лучше знает, как управлять своим телом. Кильян прекрасно себя знает и умеет восстанавливать силы", - отметил Жюли. 

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комментарии
Миша

Месси в возрасте Мбапе уже был чемпионом мира и олимпийских игр

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Лошак

Миша,чемпионом мира гнум может стать в след. году. Если сможет.

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Лошак

Жюли немедленно сослать на космические галеры за усомнение в "величии" инопланетного.

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