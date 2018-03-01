Жюли об ответном матче ПСЖ и "Реала": "В футболе все возможно"
Известный в прошлом французский футболист Людовик Жюли высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и мадридским "Реалом".
"В футболе все возможно. Конечно, лучше играть такие матчи с лучшим игроком в составе. Но теперь, когда это невозможно, команде придется перестраиваться. Ди Мария может взять эту роль на себя, есть еще Пасторе. Мы надеемся, что ПСЖ совершит этот подвиг", - цитирует бывшего футболиста L'Equipe.
Напомним, президент ПСЖ надеется, что Неймар восстановится к четвертьфиналу ЛЧ. | soccernews.ru
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