Жюли об ответном матче ПСЖ и "Реала": "В футболе все возможно"

Известный в прошлом французский футболист Людовик Жюли высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и мадридским "Реалом".

" В футболе все возможно. Конечно, лучше играть такие матчи с лучшим игроком в составе. Но теперь, когда это невозможно, команде придется перестраиваться. Ди Мария может взять эту роль на себя, есть еще Пасторе. Мы надеемся, что ПСЖ совершит этот подвиг ", - цитирует бывшего футболиста L'Equipe.

Напомним, президент ПСЖ надеется, что Неймар восстановится к четвертьфиналу ЛЧ. | soccernews.ru