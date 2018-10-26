Жюли рассказал, кем "Реал" мог бы заменить Роналду

2 Теги реал мадридкриштиану роналдуэден азаркилиан мбаппе

Жюли рассказал, кем "Реал" мог бы заменить РоналдуИзвестный в прошлом французский футболист Людовик Жюли рассказал, кем мадридский "Реал" мог бы заменить своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, который летом ушел в туринский "Ювентус".

"Роналду - отличный игрок. Но сегодня его нет в "Реале"Клуб не нашел ему замены. Эту роль мог бы на себя взять Эден Азар или Килиан МбаппеЕго отсутствие сегодня все еще ощущается клубом", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

В составе "Реала" Роналду забил 450 мячей и сделал 131 результативную передачу в 438 матчах.

Напомним, Ривалдо считает, что Роналду невозможно заменить. | soccernews.ru

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

Мой Рональдупедик никем не заменим

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Какие Азар?какие Мбаппе?купите мне Хару из сборной Чили

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