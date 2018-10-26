Жюли рассказал, кем "Реал" мог бы заменить Роналду

Известный в прошлом французский футболист Людовик Жюли рассказал, кем мадридский "Реал" мог бы заменить своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, который летом ушел в туринский "Ювентус".

"Роналду - отличный игрок. Но сегодня его нет в "Реале" . Клуб не нашел ему замены. Эту роль мог бы на себя взять Эден Азар или Килиан Мбаппе. Его отсутствие сегодня все еще ощущается клубом ", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

В составе "Реала" Роналду забил 450 мячей и сделал 131 результативную передачу в 438 матчах.

Напомним, Ривалдо считает, что Роналду невозможно заменить. | soccernews.ru