Зидан: "50 голов за сезон для Роналду - норма"

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Зидан: "50 голов за сезон для Роналду - норма"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил форму нападающего Криштиану Роналду.

По словам наставника, 50 голов, забитых в сезоне, является нормой для португальца.

"Криштиану есть Криштиану. Он играет так на протяжении всей карьеры, и 50 голов за сезон для него – норма. Правда, больше у нас нет никого, кто забивает так же много. Но другие футболисты тоже могут забивать, и они показывали это в недавних матчах. Нужно смотреть на все в позитивном ключе. Но понятно, что лучше, когда Криштиану в строю.

Что касается замены, то я просто дал ему отдохнуть. У нас напряженный график, иногда ему необходимо отдыхать. Тем не менее, с каждым днем он чувствует себя все лучше, и вы можете это увидеть.

Я доволен нашей игрой с "Атлетико". Мы заслуживали более приятного результата, создали много шансов, однако могли и проиграть. В первом тайме у нас было много моментов, но мы не забили. Нам удалось отличиться в начале второго тайма, но затем были очень тяжелые 10 минут, в течение которых они забили ответный мяч. Жаль, что мы не смогли взять три очка, но я доволен тем, как мы старались играть, как прессинговали их.

Мы постараемся получить очки в каждой игре. Сегодня мы не смогли этого сделать, хотя у нас было много шансов. Но наша цель не изменилась: мы попытаемся сократить разрыв в очках и выйти на второе место", - сказал он.

33-летний Роналду в 35-ти матчах за "Реал" в этом сезон забил 38 мячей.

Напомним, Перес готов обменять на Гризманна хавбека "Реала". | soccernews.ru

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