Зидан: "Азар - потрясающий футболист. Я всегда ценил его"

1 Теги челсиреал мадридзинедин зиданэден азар

Зидан: "Азар - потрясающий футболист. Я всегда ценил его"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о бельгийском полузащитнике лондонского "Челси" Эдене Азаре.

"Азар - потрясающий футболист. Я всегда ценил его. Я видел много матчей с его участием его с тех пор, когда он выступал во Франции", - приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что 28-летний Азар может перейти в "Реал" в летнее трансферное окно. В данный момент клубы ведут переговоры. "Челси" хочет получить за хавбека порядка 115 миллионов евро, но "Реал" не готов платить такую сумму. Контракт Азара с английским клубом истекает летом 2020 года.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Азар не спасёт Реал. Азар супер полузащитник, а Реалу нужны не только полузащитники, вместо пенсионеров, а прежде всего форвард, минимум уровня Гарри Кейна.

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