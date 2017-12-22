Зидан: "Барселона" - это команда, в которой собрано больше топовых игроков, нежели в любой другой"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан охарактеризовал завтрашнего соперника своей команды - каталонскую "Барселону".

"Барселона" - очень сильна. Если мы не сыграем хорошо, у нас будут проблемы. " Барса" - это команда, в которой собрано больше игроков самого высокого уровня, нежели в любой другой команде. Завтра мы это увидим ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде высказался о предстоящем матче против "Реала". | soccernews.ru