Зидан: "Барселона" - это команда, в которой собрано больше топовых игроков, нежели в любой другой"

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Зидан: "Барселона" - это команда, в которой собрано больше топовых игроков, нежели в любой другой"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан охарактеризовал завтрашнего соперника своей команды - каталонскую "Барселону".

"Барселона" - очень сильна. Если мы не сыграем хорошо, у нас будут проблемы. "Барса" - это команда, в которой собрано больше игроков самого высокого уровня, нежели в любой другой команде. Завтра мы это увидим", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде высказался о предстоящем матче против "Реала". | soccernews.ru

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