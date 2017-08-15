Зидан: "Барселона" - хорошая команда, которая может доставить неприятности в любую минуту"

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Зидан: "Барселона" - хорошая команда, которая может доставить неприятности в любую минуту"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о повторном матче своей команды за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны".

"В футболе ничего нельзя загадывать. Есть еще ответный матч, и мы должны хорошо сыграть в нем, потому что "Барселона" - очень хорошая команда, которая может доставить неприятности в любой момент. В первом матче они имели шансы. Мы должны сыграть хорошо. Мы все еще не выиграли Суперкубок", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан рассказал, что его беспокоит после первого матча с "Барселоной". | soccernews.ru

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