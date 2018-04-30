Зидан: "Барселона" заслужила чемпионский титул"

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Зидан: "Барселона" заслужила чемпионский титул"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поздравил каталонскую "Барселону" с победой в Ла Лиге.

"Какая из испанских команд доминировала в текущем сезоне? Очевидно, что в Ла Лиге это "Барселона". Она заслужила чемпионство, и мы должны ее поздравить. Мы же можем выйти в финал Лиги Чемпионов", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан больше не видит Каземиро в центре защиты. | soccernews.ru

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