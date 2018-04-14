Зидан: "Бавария" стала лучше, чем была в прошлом сезоне"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о предстоящих матчах своей команды против мюнхенской "Баварии" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Немецкая команда стала лучше, чем была в прошлом году. Они выглядят очень конкурентоспособными, они не остановятся на достигнутом, они очень усложнят нам жизнь и, возможно, это противостояние будет одним из самых сложных для нас. Они выглядят очень солидно... и играют очень хорошо, они демонстрируют хорошую динамику результатов", - цитирует наставника "сливочных" sport.es.

Напомним, Зидан прокомментировал спорный эпизод, решивший исход противостояния "Реала" с "Ювентусом". | soccernews.ru