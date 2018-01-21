Зидан: "BBC имеет большой атакующий потенциал"

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Зидан: "BBC имеет большой атакующий потенциал"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о возможном участии Карима Бензема, Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в сегодняшней игре Ла Лиги против "Депортиво" из Ла-Коруньи.

"Возвращение Бензема - это хорошая новость. Всегда хорошо - иметь возможность рассчитывать на игроков такого уровня. Я счастлив, что могу рассчитывать на этих великолепных игроков. BBC имеет большой атакующий потенциал. Все трое будут в заявке на игру, но я не расскажу, кто будет играть. Мне больше нечего добавить по этой теме", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Не пропустите: превью к матчу "Реал" - "Депортиво". | soccernews.ru

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