Зидан: "Бензема доказал, что он - отличный игрок"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал игру форварда своей команды Карима Бензема в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Сегодня Бензема доказал, что он - отличный игрок, он никогда не сдается, и я счастлив за него. Я защищаю его, как защищаю и всех других своих игроков. Они дают нам радость и удовлетворение", - цитирует наставника "сливочных" официальный сайт УЕФА.

В матче с "Баварией" Бензема отметился дублем.

Напомним, Зидан прокомментировал выход "Реала" в финал Лиги Чемпионов в третий раз за последние три года. | soccernews.ru