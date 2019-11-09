Зидан: "Бензема должен вызываться в сборную Франции"

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Зидан: "Бензема должен вызываться в сборную Франции"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что форвард его команды Карим Бензема со спортивной точки зрения заслуживает вызов в сборную Франции.

"Он всегда внимательно относился к сборной и очень хотел играть за национальную команду. Я не знаю, что происходит внутри, но если вы зададите мне этот вопрос, я отвечу вам, что с точки зрения футбола он просто лучший. Так что да, Бензема должен вызываться в сборную Франции, это точно. Всё остальное контролируем не мы", - цитирует Зидана France Football.

В последний раз Бензема вызывался в сборную Франции осенью 2015 года.

Игрока "Реала" перестали привлекать к матчам за "трёхцветных" после скандала с Матье Вальбуэна, которого шантажировали интимным видео и Карим якобы имел к этому отношение.

Не пропустите: Зидан ответил на обвинения спортивного директора ПСЖ. | http://soccernews.ru
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