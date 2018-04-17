Зидан: "Бензема хочет забивать голы, но у него есть и другие качества"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает нападающего Карима Бензема важной частью команды.

"Бензема хочет забивать голы, но у него есть и другие качества. Мы уже знаем, что он хороший игрок, которым интересуются другие клубы. Этот сезон был сложным для него с точки зрения голов, но он не собирается сдаваться", - сказал он.

В этом сезоне форвард записал на свой счет девять голов в 39 матчах во всех турнирах.

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