Зидан: "Бензема хочет забивать голы, но у него есть и другие качества"

Теги реал мадридзинедин зиданкарим бензема

Зидан: "Бензема хочет забивать голы, но у него есть и другие качества"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает нападающего Карима Бензема важной частью команды.

"Бензема хочет забивать голы, но у него есть и другие качества. Мы уже знаем, что он хороший игрок, которым интересуются другие клубы. Этот сезон был сложным для него с точки зрения голов, но он не собирается сдаваться", - сказал он.

В этом сезоне форвард записал на свой счет девять голов в 39 матчах во всех турнирах.

Читайте: Рамос сообщил четырем футболистам "Реала", чтобы они начали искать себе новые команды | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов