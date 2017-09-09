Зидан: "Бензема и Бэйл важны для "Реала"

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Зидан: "Бензема и Бэйл важны для "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он по-прежнему рассчитывает на полузащитника Гарета Бэйла и нападающего Карима Бензема.

"Ни один футболист не может быть счастлив, если его освистывают. Мне кажется, что фанаты несправедливы к Бэйлу. Он является важным игроком для "Реала", впереди у него прекрасный сезон. Бензема и Бэйл важны для "Реала". Нравится вам или нет, ситуация не изменится. Хотя у вас может быть свое мнение", - приводит слова Зидана официальный сайт клуба.

В этом сезоне 28-летний Бэйл провел за "Реал" 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. На счету 29-летнего Бензема 1 мяч и 1 голевой пас в 6 поединках.

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