Зидан: "Бензема, как и я, не любитель разговаривать"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об игре нападающего команды Карима Бензема в матче Лиги Чемпионов с АПОЭЛем (6:0), в котором француз оформил дубль.

"В первую очередь должен сказать, что мы с Бензема всегда беседуем. То же самое касается и остальных игроков. Но вообще Бензема, как и я, не любитель разговаривать, да и эмоции свои предпочитает держать при себе. При этом думаю, что критика не очень сильно его беспокоит, поскольку он осознаёт, в каком клубе играет. Он сильный футболист, а от таких мы всегда ждём большего", - сказал наставник.

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