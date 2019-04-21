Зидан: "Бензема - лучший форвард мира"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался в восторге от игры французского нападающего Карима Бензема в матче 32-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (3:0).

"Бензема демонстрирует лучшую игру, которую я видел с тех пор, как вернулся в "Реал". Для меня Карим с восемью голами подряд - лучший форвард мира. Впрочем, меня это не удивило, так как я знаю его способности" - приводит слова Зидана Marca.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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