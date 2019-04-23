Зидан: "Бензема лучший в мире, по моему мнению"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о нападающем команды Кариме Бензема.

Француз сказал, что Бензема является лучшим игроком в мире на своей позиции.

"Я знаю, что за игрок Бензема, все футболисты мадридского клуба это знают. На самом деле, он лучший в мире. И то, сколько он забил впечатляет. Я очень рад за него", - сказал Зидан.

Бензема перешел в "Реал" из "Лиона" в 2009 году за 35 миллионов евро.В нынешнем сезоне он участвовал в 50 матчах, отметившись 30 голами и 10 ассистами.

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