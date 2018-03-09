Зидан: "Бензема нравится всем поклонникам футбола"

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Зидан: "Бензема нравится всем поклонникам футбола"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан лестно отозвался о форварде Кариме Бензема.

"Я люблю Бензема как футболиста. Помимо голов он делает многое для команды. Карим нравится всем поклонникам футбола" - приводит слова Зидана El Mundo.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 32 матча, отметился 8 голами и 8 ассистами.

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