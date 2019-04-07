Зидан: "Бензема всегда был важным игроком для "Реала"

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Зидан: "Бензема всегда был важным игроком для "Реала"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о важности для команды нападающего Карима Бензема.

"Бензема всегда был важным игроком для "Реала". Сейчас он стал забивать больше голов, чем раньше, но он всегда приносил пользу команде. Карим знает, что команда также важна для него", - приводит слова Зидана beIN SPORTS.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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