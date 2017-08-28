Зидан: "Бэйл это важный футболист для "Реала"

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Зидан: "Бэйл это важный футболист для "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан похвалил валлийского полузащитника Гарета Бэйла за его игру в матче 2-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:2).

"Бэйл всегда остается Бэйлом, он важный футболист для "Реала". Я по-прежнему рассчитываю на него также, как и на остальных игроков. Свист болельщиков в его адрес не имеет для меня никакого значения. Он мог забить гол, но не сумел реализовать свои моменты. Впрочем, мне не за что упрекнуть моих игроков", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что в этом матче 28-летний Бэйл вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: "Реал" - "Валенсия" - 2:2 (видео). | http://soccernews.ru

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