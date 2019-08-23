Зидан: "Бэйл хочет остаться в "Реале". Это главное"

Теги реал мадридзинедин зидангарет бэйл

Зидан: "Бэйл хочет остаться в "Реале". Это главное"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник команды Гарет Бэйл не хочет покидать мадридский клуб. 

"Бэйл хочет остаться с нами. Это главное. Все остальное нас не интересует. Было многое сказано, в том числе и мной. Однако сейчас важно желание футболиста. Мы на него рассчитываем, он важен для "Реала", - сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет расстаться с футболистом этим летом, отдав его в аренду, либо продав китайскому клубу.

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