Зидан: "Бэйл хочет остаться в "Реале". Это главное"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник команды Гарет Бэйл не хочет покидать мадридский клуб.

"Бэйл хочет остаться с нами. Это главное. Все остальное нас не интересует. Было многое сказано, в том числе и мной. Однако сейчас важно желание футболиста. Мы на него рассчитываем, он важен для "Реала", - сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет расстаться с футболистом этим летом, отдав его в аренду, либо продав китайскому клубу.

А еще: "Барселона" не отпустила Видаля в аренду в "Интер". Каталонцы настаивают на продаже| http://soccernews.ru