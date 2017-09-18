Зидан: "Бэйл не демонстрирует своей лучшей игры"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об игре вингера своей команды Гарета Бэйла во вчерашнем матче Ла Лиги против "Реала Сосьедад".

"Он провел отличный матч, но не только из-за забитого гола. Я - счастлив, что он забил, потому что ему это было нужно. Это было нелегко, после преодоления 70-ти метров. Он разобрался в ситуации очень хорошо, и я - счастлив за него.

Он не демонстрирует своей лучшей игры, но мало-помалу мы найдем настоящего Гарета. Я знаю, что он может играть намного лучше, и мы должны быть терпеливыми. Он доволен своим голом, он скинул груз со своих плеч. Но он также хорошо отрабатывал в защите", - цитирует наставника "сливочных" TalkSport.

Напомним, Зидан похвалил Майораля. | soccernews.ru