Зидан: "Бэйл очень близок к уходу из "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил, почему вингер Гарет Бэйл не принял участие в матче Международного Кубка Чемпионов против "Баварии" (1:3).

"Он не играл, потому что очень близок к уходу из клуба. Мы надеемся, что Бэйл в ближайшее время покинет "Реал". Так будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в другую команду", - цитирует Зидана Goal.com.

Этим летом СМИ писали об интересе к 30-летнему валлийцу со стороны "Тоттенхэма", "Интера", "Баварии" и неназванного китайского клуба.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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