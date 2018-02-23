Зидан: "Бэйл по-прежнему важный игрок для "Реала"

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Зидан: "Бэйл по-прежнему важный игрок для "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он продолжает рассчитывать на полузащитника Гарета Бэйла.

"Бэйл по-прежнему важный игрок для "Реала". Сейчас он находится в процессе набора формы. Многие игроки часто не попадают в основу. Я думаю о всей команде. Не все игроки интересны журналистам, но они усердно тренируются и я рассчитываю на них. Бэйл входит в их число. Мне важен каждый футболист моей команды. Я хочу, чтобы Гарет был готов на все 100%. Не хочу, чтобы он вновь выбыл из строя из-за травмы", - цитирует Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что валлиец может быть выставлен на трансфер летом.

В этом сезоне 28-летний Бэйл провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

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