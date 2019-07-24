Зидан: "Бэйл провёл хороший матч, но ситуация не изменилась"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал игру вингера своей команды Гарета Бэйла в матче Международного Кубка Чемпионов против "Арсенала".
"Бэйл хорошо сыграл. Я рад за него, как и за любого другого футболиста. Пока он с нами и продолжает работать. Я не знаю, что будет дальше. Гарет хочет играть, хотя накануне всё было иначе. Я с ним ещё не беседовал. Он хорошо работал на тренировках, поэтому сыграл. Но в целом ситуация не изменилась и вы её знаете", - приводит слова Зидана Goal.com.
Напомним, что Бэйл вышел на поле в матче с "Арсеналом" сразу после перерыва и вскоре забил гол.
"Реал" пытается избавиться от 30-летнего валлийца, однако конкретные предложения по игроку пока приходят только из Китая, а клубы из Поднебесной не готовы платить за него большие деньги.
Не пропустите: Асенсио может пропустить весь сезон из-за травмы колена. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
КОНМЕБОЛ определился с наказанием для Месси
-
"Реал", "Атлетико" и "Бавария" побеждают в Международном Кубке Чемпионов
-
Главные новости дня: 23 июля
-
Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ
-
Квалификация Лиги Чемпионов: "Динамо" Загреб, ПСВ и "Копенгаген" одержали победы
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" выдвинул "Интеру" два условия по трансферу Лукаку
-
"Монтеррей" объявил о покупке форварда "Тоттенхэма" Янссена
-
"На ровном месте": как Асенсио получил тяжёлую травму колена (видео)
-
Президент Ла Лиги анонсировал долгое разбирательство по делу Гризманна
-
1
Зидан: "Бэйл провёл хороший матч, но ситуация не изменилась"
-
Васютин прокомментировал возвращение в "Зенит"
-
"Наполи" отдал в аренду "Кальяри" хавбека сборной Хорватии
-
Гендиректор "Спартака" отправился в Европу на переговоры по потенциальному новичку
-
ПСЖ согласовал трансфер сенегальского хавбека
-
1
Асенсио может пропустить весь сезон из-за травмы колена
-
КОНМЕБОЛ определился с наказанием для Месси
-
"Реал", "Атлетико" и "Бавария" побеждают в Международном Кубке Чемпионов
-
Главные новости дня: 23 июля
-
"Динамо" нацелилось на бомбардира "Генка"
-
1
Роналду имеет самый большой заработок в Instagram
-
"Бенфика" интересуется вратарем "Ливерпуля"
-
"Челси" договорился о продлении контракта с Хадсоном-Одои
-
"Рома" нацелилась на нападающего "Шахтера"
-
Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ
-
Дзамбротта: "Фанаты "Ювентуса" мечтают увидеть Неймара в Серии А"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32