Зидан: "Бэйл провёл хороший матч, но ситуация не изменилась"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал игру вингера своей команды Гарета Бэйла в матче Международного Кубка Чемпионов против "Арсенала".

"Бэйл хорошо сыграл. Я рад за него, как и за любого другого футболиста. Пока он с нами и продолжает работать. Я не знаю, что будет дальше. Гарет хочет играть, хотя накануне всё было иначе. Я с ним ещё не беседовал. Он хорошо работал на тренировках, поэтому сыграл. Но в целом ситуация не изменилась и вы её знаете", - приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, что Бэйл вышел на поле в матче с "Арсеналом" сразу после перерыва и вскоре забил гол.

"Реал" пытается избавиться от 30-летнего валлийца, однако конкретные предложения по игроку пока приходят только из Китая, а клубы из Поднебесной не готовы платить за него большие деньги.

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