Зидан: "Бэйл - совершенный игрок"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан похвалил вингера своей команды Гарета Бэйла.

" Он лучше чувствует себя, когда у него есть пространство, потому что его скорость может шокировать любую команду, и мы видели это на днях. Но Гарет также - очень хорош в техническом плане, он может хорошо играть и на небольших участках поля. Он способен обыгрывать и на небольших участках. Он - совершенный игрок ", - цитирует наставника "сливочных" FootMercato.

Напомним, между Зиданом и Иско сохраняются натянутые отношения. | soccernews.ru