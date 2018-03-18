Зидан: "Бэйл важный игрок "Реале" и он счастлив в команде"

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Зидан: "Бэйл важный игрок "Реале" и он счастлив в команде"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что нападающий Гарет Бэйл чувствует себя комфортно в мадридском клубе.

"Бэйл не грустит в "Реале". Каждый может иметь свое мнение, но я считаю, что Гарет счастлив в клубе. Бэйл давно доказал свою важность для команды. Бэйл, как и любой хороший игрок, может играть на разных позициях", - приводит слова Зидана SportsMole.

В этом сезоне 28-летний Бэйл забил 11 голов в 28 матчах за "Реал".

Ранее сообщалось, что королевский клуб продаст валлийца в летнее трансферное окно.

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