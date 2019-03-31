Зидан: "Бэйл является важным игроком для "Реала"

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Зидан: "Бэйл является важным игроком для "Реала"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он по-прежнему рассчитывает на валлийского нападающего Гарета Бэйла. 

"Бэйл является важным игроком для "Реала". Он многое сделал для команды, особенно в финалах Лиги Чемпионов. Этого никто не сможет отнять у него. Мы знаем, что Бэйл способен принести пользу "Реалу". Я рассчитываю на него. Нам предстоит провести 10 матчей, а после этого посмотрим, что будет", - приводит слова Зидана Skysports.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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