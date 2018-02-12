Зидан: "Безусловно, ПСЖ нужно будет плотно опекать Роналду"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о предстоящем противостоянии форварда его команды Криштиану Роналду с защитниками французского ПСЖ в рамках матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы все знаем, что он всегда хочет забивать голы и создавать шансы. Он живет и дышит голами. Он забил три мяча в последней игре, и ПСЖ, безусловно, придется его плотно опекать. Это всегда хорошо для команды, когда его имя появляется в протоколе матча", - цитирует наставника "сливочных" Express.

Напомним, Зидан прокомментировал предстоящий матч против ПСЖ. | soccernews.ru