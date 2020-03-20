Зидан благодаря коронавирусу останется в "Реале" вне зависимости от результатов сезона

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан продолжит тренировать команду и в следующем сезоне.

По информации AS, француз вне зависимости от результатов сохранит свой пост, поскольку клубу уже необходимо разрабатывать план на следующий футбольный год.

Напомним, что из-за коронавируса почти все европейские турниры были приостановлены и завершатся с большим опозданием.

"Реал" не может себе позволить столько ждать, поэтому решено просто оставить Зидана на посту тренера.

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