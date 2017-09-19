Зидан близок к продлению контракта с "Реалом"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан в ближайшее время заключит новое соглашение с клубом.

"Что касается нового соглашения, это уже решённый вопрос, но это ничего не значит. Я забочусь о сегодняшнем дне и не заглядываю в будущее, это сложно" - приводит слова Зидана Goal.com.

Сообщается, что новый контракт будет действовать до 2020 года.

Читайте также: Перес может пойти на конфликт с Зиданом. | http://soccernews.ru