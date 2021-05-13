Зидан близок к уходу из "Реала"
Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен
Как сообщает Daily Mail, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан скорее всего покинет клуб по окончании текущего сезона.
По информации источника, Зидан уже несколько месяцев не чувствует поддержки со стороны президента клуба Флорентино Переса. Также сообщается, что совету директоров испанского гранда будет довольно трудно убедить француза остаться.
Также не пропустите: Де Брюйне не сыграет с "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Интер" может продать Лукаку
-
Семак рассказал о будущем Жиркова в "Зените"
-
4
У игроков "Барсы" двоякое впечатление от Кумана
-
1
Зидан близок к уходу из "Реала"
-
Де Брюйне не сыграет с "Ньюкаслом"
-
Глушенков дисквалифирован на два матча
-
"Барса" может подписать двух нападающих
-
1
"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" хотят улучшить свой имидж после Суперлиги
-
Семак прокомментировал сезон "Зенита"
-
"Спартак" не станет продлевать контракт с Тигиевым
-
13
Роналду прокомментировал свой сотый гол за "Ювентус"
-
Лукаку грозит штраф за нарушение противокоронавирусных правил
-
"Челси" представил домашнюю форму на сезон 21/22
-
2
Месси может отложить переговоры с "Барселоной" о новом контракте на июль
-
2
Официально: финал Лиги Чемпионов состоится в Порту
-
АПЛ продлила контракт с телевещателями: названа сумма сделки
-
2
Мама Роналду: "Постараюсь убедить Криштиану вернуться в "Спортинг"
-
Появилось новое подробное видео избиения директора "Спартака" Фетисова
-
Глушаков и Коваленко покрестили дочь
-
Когда все пошло под откос: как повлияет на "Барсу" проигрыш чемпионата в матче с "Леванте"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14