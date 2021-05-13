Зидан близок к уходу из "Реала"

1 Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино перес

Зидан близок к уходу из "Реала"Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Как сообщает Daily Mail, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан скорее всего покинет клуб  по окончании текущего сезона.

По информации источника, Зидан уже несколько месяцев не чувствует поддержки со стороны президента клуба Флорентино Переса. Также сообщается, что совету директоров испанского гранда будет довольно трудно убедить француза остаться.

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