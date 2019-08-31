Зидан: "Бомба в последний день трансферного окна? Всё может случиться"

Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино перестрансферы

Зидан: "Бомба в последний день трансферного окна? Всё может случиться"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан не исключил, что в ближайшие дни королевский клуб провернёт громкий трансфер.

"Флорентино Перес готовит бомбу на последний день трансферного окна? Подождём до понедельника. Всё может случиться. Бомба, две бомбы... Посмотрим.

Я доволен нынешним составом. Горжусь игроками, которые есть в команде. Для меня они лучшие. Я просто не могу жаловаться. Все тренеры мира хотели бы работать с такими футболистами", - сказал Зидан.

По данным СМИ, в ближайшее время в "Реал" может перейти полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш. Также ведётся поиск нового вратаря на случай ухода Кейлора Наваса.

Не пропустите: Трансфер Кейлора Наваса в ПСЖ под угрозой срыва. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Севилья Севилья 3 7
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
4 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 2 4
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 2 4
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2 4
7 Алавес Алавес 2 4
8 Осасуна Осасуна 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Барселона Барселона 2 3
11 Леванте Леванте 2 3
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Вильярреал Вильярреал 2 1
14 Гранада Гранада 2 1
15 Эйбар Эйбар 2 1
16 Хетафе Хетафе 2 1
17 Валенсия Валенсия 2 1
18 Эспаньол Эспаньол 2 1
19 Леганес Леганес 2 0
20 Бетис Бетис 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов