Зидан: "Бомба в последний день трансферного окна? Всё может случиться"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан не исключил, что в ближайшие дни королевский клуб провернёт громкий трансфер.

"Флорентино Перес готовит бомбу на последний день трансферного окна? Подождём до понедельника. Всё может случиться. Бомба, две бомбы... Посмотрим.

Я доволен нынешним составом. Горжусь игроками, которые есть в команде. Для меня они лучшие. Я просто не могу жаловаться. Все тренеры мира хотели бы работать с такими футболистами", - сказал Зидан.

По данным СМИ, в ближайшее время в "Реал" может перейти полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш. Также ведётся поиск нового вратаря на случай ухода Кейлора Наваса.

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