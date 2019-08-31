Зидан: "Бомба в последний день трансферного окна? Всё может случиться"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан не исключил, что в ближайшие дни королевский клуб провернёт громкий трансфер.
"Флорентино Перес готовит бомбу на последний день трансферного окна? Подождём до понедельника. Всё может случиться. Бомба, две бомбы... Посмотрим.
Я доволен нынешним составом. Горжусь игроками, которые есть в команде. Для меня они лучшие. Я просто не могу жаловаться. Все тренеры мира хотели бы работать с такими футболистами", - сказал Зидан.
По данным СМИ, в ближайшее время в "Реал" может перейти полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш. Также ведётся поиск нового вратаря на случай ухода Кейлора Наваса.
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|Реал Вальядолид
|2
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|Атлетик Бильбао
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|Реал Сосьедад
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|Алавес
|2
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|8
|Осасуна
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|4
|9
|Сельта Виго
|3
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|Барселона
|2
|3
|11
|Леванте
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|Мальорка
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|Вильярреал
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|Гранада
|2
|1
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|1
|17
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|2
|1
|19
|Леганес
|2
|0
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|Бетис
|2
|0