Зидан: "Браво моим игрокам"

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Зидан: "Браво моим игрокам"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов над французским ПСЖ.

"Мы начали матч очень хорошо, и я считаю, что это была заслуженная победа. Это был тяжелый матч. Я рад. Я должен поздравить своих игроков, поскольку они находились на поле. Браво для них", - цитирует наставника "сливочных" ВВС.

Напомним, "Реал" в восьмой раз подряд вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Зидан- молодец!!!

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