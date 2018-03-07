Зидан: "Браво моим игрокам"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов над французским ПСЖ.

"Мы начали матч очень хорошо, и я считаю, что это была заслуженная победа. Это был тяжелый матч. Я рад. Я должен поздравить своих игроков, поскольку они находились на поле. Браво для них", - цитирует наставника "сливочных" ВВС.

Напомним, "Реал" в восьмой раз подряд вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru