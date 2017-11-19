Зидан: "Будем понемногу сокращать отставание"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об отставании своей команды в турнирной таблице Ла Лиги от каталонской "Барселоны".

"Отставание в десять очков от "Барсы" можно отыграть. Конечно, они еще будут терять очки. Мы должны просто продолжать делать свое дело. Если взглянуть на отставание, то оно - достаточно большое, но ситуация будет меняться. Впереди - еще много игр. Мы будем постепенно сокращать отставание ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

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