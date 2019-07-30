Зидан будет на обложке FIFA 20 Ultimate Edition

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Зидан будет на обложке FIFA 20 Ultimate Edition

Экс-игрок "Реала", а ныне тренер клуба Зинедин Зидан стал героем обложки издания симулятора FIFA 20 Ultimate Edition. 

Зидан также будет доступен в качестве Кумира в режиме FUT20.

Специалист играл в составе "Реала" с 2001 по 2006 год. Клуб он возглавлял с января 2016-го по май 2018 года и за 2,5 сезона выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов. Во второй раз он стал главным тренером "сливочных" в марте 2019 года.

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