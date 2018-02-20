Зидан: "Буду бороться за свое место"

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Зидан: "Буду бороться за свое место"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен продолжить работу в королевском клубе.

"В настоящее время я нахожу здесь, и я буду бороться за свое место. Но я живу ото дня ко дню, независимо от срока действия контракта. И это делает меня сильным. Я буду бороться, чтобы оставаться здесь как можно дольше", - приводит слова наставника "сливочных" BeINsports.

Напомним, Зидан намерен предоставить отдых своим лидерам. | soccernews.ru

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