Зидан: "Буду бороться за свое место"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен продолжить работу в королевском клубе.

"В настоящее время я нахожу здесь, и я буду бороться за свое место. Но я живу ото дня ко дню, независимо от срока действия контракта. И это делает меня сильным. Я буду бороться, чтобы оставаться здесь как можно дольше ", - приводит слова наставника "сливочных" BeINsports.

Напомним, Зидан намерен предоставить отдых своим лидерам. | soccernews.ru