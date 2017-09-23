Зидан: "Будут у нас и лучшие времена и мы будем играть намного лучше"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Алавесом" (2:1).

"Будут у нас и лучшие времена и мы будем играть намного лучше, чем сегодня, но мы достигли своей цели - одержали победу. Очень доволен Себальосом, так как он готов играть и был хорош во время обоих голов. Рад за него, потому что он хочет учиться, и у него будут еще возможности проявить себя.

Когда вы не забиваете, вы расстраиваетесь, но Роналду спокоен. Он хочет забить, и у него были шансы сделать это. В конце концов, мы знаем, что он изменит ситуацию" - приводит слова Зидана Marca.

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