Зидан: "Буффон не заслужил красной карточки"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал эпизод с удалением голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов (1:3).

"Не думаю, что Буффон заслужил красную карточку. Но уже ничего изменить нельзя. Этот эпизод не отменяет всего того, что он добился за свою карьеру. Это большой футболист, и он будет таковым всегда. Надеюсь, что он будет играть и в следующем году, и это его не последний матч в карьере", - сказал он.

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