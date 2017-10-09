Зидан был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в 1995 году

Теги манчестер юнайтедзинедин зиданреал мадрид

Зидан был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в 1995 годуБывший президент "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс рассказал о несостоявшемся трансфере Зинедина Зидана в английский клуб.

По его словам, француз мог стать игроком "МЮ" в 1995 году. 

"Когда Зидан играл в "Бордо", наш главный скаут Лес Кершоу сказал, что нам нужно присмотреться к нему.  Я сказал об этом Алексу Фергюсону. Он отметил, что Эрик Кантона говорил ему о Зидане, но Фергюсон видел их игроками одной позиции.

Когда Алекс полетел во Францию, чтобы договориться с Кантона о продлении контракта, он посчитал, что если позвать Зидана, это ослабит позиции Кантона. В итоге он решил оставить Эрика", - сказал он. 

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