Зидан был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в 1995 году

Бывший президент "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс рассказал о несостоявшемся трансфере Зинедина Зидана в английский клуб.

По его словам, француз мог стать игроком "МЮ" в 1995 году.

"Когда Зидан играл в "Бордо", наш главный скаут Лес Кершоу сказал, что нам нужно присмотреться к нему. Я сказал об этом Алексу Фергюсону. Он отметил, что Эрик Кантона говорил ему о Зидане, но Фергюсон видел их игроками одной позиции.

Когда Алекс полетел во Францию, чтобы договориться с Кантона о продлении контракта, он посчитал, что если позвать Зидана, это ослабит позиции Кантона. В итоге он решил оставить Эрика", - сказал он.

Читайте: Зидан определился с заменой для Модрича | http://soccernews.ru