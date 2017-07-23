Зидан: "Да, нас покинули отличные футболисты, зато пришли молодые"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал трансферную кампанию клуба.

"Да, нас покинули отличные футболисты, зато пришли молодые, но мы пытаемся усилить состав. Довольны теми, кто недавно присоединился к нам, они тренируются и преисполнены страсти. Они в курсе, куда попали, но сезон покажет, усилили мы команду или нет.

С уходом Мораты "Реал" стал слабее. Мы видели, как он выступал в прошлом сезоне. Он дал многое команде, и сейчас нам не хватает нападающего" - приводит слова Зидана AS.

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