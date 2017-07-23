Зидан: "Да, нас покинули отличные футболисты, зато пришли молодые"

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан: "Да, нас покинули отличные футболисты, зато пришли молодые"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал трансферную кампанию клуба.

"Да, нас покинули отличные футболисты, зато пришли молодые, но мы пытаемся усилить состав. Довольны теми, кто недавно присоединился к нам, они тренируются и преисполнены страсти. Они в курсе, куда попали, но сезон покажет, усилили мы команду или нет.

С уходом Мораты "Реал" стал слабее. Мы видели, как он выступал в прошлом сезоне. Он дал многое команде, и сейчас нам не хватает нападающего" - приводит слова Зидана AS.

Читайте также: "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Морате. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов