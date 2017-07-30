Зидан: "Да, проигрывать всегда неприятно, но сейчас это не главное"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Барселоны" (2:3) в рамках Международного кубка чемпионов.
"Мы начали матч очень плохо, пропустив к седьмой минуте из-за потери концентрации два гола. Потом мы стали играть лучше, у нас были неплохие фрагменты, но в целом нельзя сказать, что мы сыграли хорошо. Мы ничего не прячем. Когда выходим на поле, стараемся играть хорошо. Мы еще встретимся с "Барселоной" через несколько дней, но нельзя сказать, что сегодня игра шла в одни ворота. Да, мы начали скверно, но вернулись в игру, правда, проиграли слишком много единоборств, что нехарактерно для нас.
Предсезонка продолжается, и мы сами не ожидали таких результатов, но это ни на что не влияет. Главное - подготовиться к матчу за Суперкубок Европы с "МЮ". Сегодня я увидел как позитивные, так и отрицательные моменты. Нужно набраться терпения, работать и подготовиться к Суперкубку. Сегодняшнее поражение меня не волнует. Да, проигрывать всегда неприятно, это никому не нравится, но сейчас это не главное. Нам нужно играть лучше и кое-что поменять" - приводит слова Зидана официальный сайт клуба.
Смотрите также обзор матча "Реал" - "Барселона". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20