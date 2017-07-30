Зидан: "Да, проигрывать всегда неприятно, но сейчас это не главное"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Барселоны" (2:3) в рамках Международного кубка чемпионов.

"Мы начали матч очень плохо, пропустив к седьмой минуте из-за потери концентрации два гола. Потом мы стали играть лучше, у нас были неплохие фрагменты, но в целом нельзя сказать, что мы сыграли хорошо. Мы ничего не прячем. Когда выходим на поле, стараемся играть хорошо. Мы еще встретимся с "Барселоной" через несколько дней, но нельзя сказать, что сегодня игра шла в одни ворота. Да, мы начали скверно, но вернулись в игру, правда, проиграли слишком много единоборств, что нехарактерно для нас.

Предсезонка продолжается, и мы сами не ожидали таких результатов, но это ни на что не влияет. Главное - подготовиться к матчу за Суперкубок Европы с "МЮ". Сегодня я увидел как позитивные, так и отрицательные моменты. Нужно набраться терпения, работать и подготовиться к Суперкубку. Сегодняшнее поражение меня не волнует. Да, проигрывать всегда неприятно, это никому не нравится, но сейчас это не главное. Нам нужно играть лучше и кое-что поменять" - приводит слова Зидана официальный сайт клуба.

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