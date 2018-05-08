Зидан дал комментарий слухам о возможном приобретении "Реалом" Неймара

Теги реал мадриднеймарзинедин зиданпсж

Зидан дал комментарий слухам о возможном приобретении "Реалом" НеймараГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий слухам о возможном приобретении его клубом форварда ПСЖ Неймара.

"Неймар? Вы задаете вопросы, вот и все... Это не мой игрок, и я не собираюсь участвовать в этой полемике. Я заинтересован только в том, чтобы отлично завершить сезон", - приводит слова наставника королевского клуба Marca.

Напомним, "Реал" может купить Неймара до Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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