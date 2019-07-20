Зидан дал оценку переходу Азара в "Реал"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился соображениями о трансфере вингера Эдена Азара из "Челси" в королевский клуб.

"Азар относится к категории определяющих игроков, которые делают разницу. Он демонстрировал это на протяжении всей карьеры. Теперь Эден в нашей команде и мы постараемся извлечь максимум из его качеств. Азар нуждался в таком клубе, как "Реал", чтобы прогрессировать. В нашем клубе есть что-то особенное, мы все это знаем.

Когда я переходил в "Реал", мне было 29 лет, и я был полон сил. Я отыграл пять сезонов и становился только лучше. У Эдена та же ситуация. Мы понимаем, какой он игрок. Он даст нам очень многое", - приводит слова французского специалиста официальный сайт "бланкос".

Напомним, что трансфер 28-летнего Азара обошёлся "Реалу" в 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться ещё на 45 миллионов за счёт бонусов. Бельгиец подписал с "бланкос" контракт до лета 2024 года.

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