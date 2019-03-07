Зидан дал ответ "Реалу"

Французский тренер Зинедин Зидан отказался возглавить мадридский "Реал" в данный момент, сообщает AS.

По сведениям издания, Зидан не намерен возвращаться к работе раньше лета.

В связи с этим, президент королевского клуба Флорентино Перес проведет переговоры с другим бывшим наставником "сливочных" Жозе Моуринью.

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