Зидан дал согласие на уход Марсело

Защитник мадридского "Реала" Марсело всё ближе к уходу из королевского клуба, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, бразилец сам изъявил желание сменить команду и уже получил согласие на трансфер от главного тренера Зинедина Зидана.

Сейчас 31-летний футболист изучает предложение от других клубов. Ранее стало известно об интересе к нему со стороны ПСЖ, "Арсенала", "Ювентуса" и "Милана".

Марсело выступает за "Реал" с 2007 года, в минувшем сезоне он сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

Контракт левого латераля со "сливочными" рассчитан до 2022 года.

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