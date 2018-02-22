Зидан: "Для меня всегда были важны Асенсио и Васкес"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над "Леганесом" (3:1) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании.

"Мы должны верить в себя и не сдаваться, если пропускаем первыми. Сейчас мы более уверенно чувствуем себя, чем раньше. Для меня всегда были важны Асенсио и Васкес. Я рад за Лукаса, забившего гол. Он всегда борется до конца и заслужил свой мяч. Васкес сыграл отлично, как и другие игроки.

Что касается Бэйла, то я тоже доволен им. Впрочем нам нужно быть осторожными. Я хочу, чтобы он достиг своей лучшей формы", - цитирует Зидана Marca.

Благодаря этой победе "Реал" вышел на третье место в Ла Лиге.

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