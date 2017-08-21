Зидан: "До закрытия трансферного окна может случиться все, что угодно"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что ни один из игроков его команды не просил о смене клуба.
По словам специалиста, его все устраивает в текущем составе "сливочных".
"Никто из игроков не просил меня отпустить его в другой клуб. Я хочу, чтобы нынешний состав клуба остался. Надеюсь, он не изменится. Но до закрытия трансферного окна может случиться все, что угодно", - сказал он.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Барселона
|1
|3
|3
|Реал Сосьедад
|1
|3
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|Леганес
|1
|3
|5
|Валенсия
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|7
|Жирона
|1
|1
|8
|Эспаньол
|1
|1
|9
|Севилья
|1
|1
|10
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Эйбар
|0
|0
|13
|Леванте
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Вильярреал
|0
|0
|16
|Сельта Виго
|1
|0
|17
|Алавес
|1
|0
|18
|Лас Пальмас
|1
|0
|19
|Бетис
|1
|0
|20
|Депортиво Ла-Корунья
|1
|0