Зидан: "До закрытия трансферного окна может случиться все, что угодно"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что ни один из игроков его команды не просил о смене клуба.

По словам специалиста, его все устраивает в текущем составе "сливочных".

"Никто из игроков не просил меня отпустить его в другой клуб. Я хочу, чтобы нынешний состав клуба остался. Надеюсь, он не изменится. Но до закрытия трансферного окна может случиться все, что угодно", - сказал он.

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